قُبلة لميس الحديدي تؤدي لمشاجرة بين فنان ومصور

جهينة نيوز:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفنان المصري إيهاب توفيق وهو يتشاجر لسانيا مع أحد المصورين خلال افتتاح مؤتمر أوبرا عايدة.

وفي التفاصيل حدثت المشاجرة بسبب قبلة من إيهاب توفيق للإعلامية لميس الحديدي التقطتها كاميرا المصور الامر الذي لم يعجب إيهاب توفيق فدعى المصور ولكنه لم يستجب له مما أثار غضب الفنان المصري فعلا صوته من أجل حذف كل الصور التي كان قد التقطها.

يُذكر أن إيهاب توفيق كان طرح مؤخراً أغنية منفردة جديدة بعنوان "الصيف والبحر" مع شركة "مزيكا" ويستعد حالياً لطرح عدد من الأغنيات.