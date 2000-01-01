بيدرسون: اللجنة الدستورية السورية تمثل جميع شرائح المجتمع المدني في سوريا

جهينة نيوز:

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ان اللجنة الدستورية السورية تضم جميع شرائح المجتمع المدني، بمن في ذلك "الأكراد".

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي: عملنا على تمثيل شريحة واسعة من المجتمع المدني في اللجنة - مختلف الجماعات العرقية والأديان. وبطبيعة الحال، الانتماءات السياسية المختلفة. وأعتقد أن هذا فريد من نوعه في تمثيله الهيئة السورية التي ستجتمع في جنيف في 30 تشرين الاول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن، الأسبوع الماضي، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش: "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".

وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول المقبل في جنيف السويسرية.