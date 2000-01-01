2000 دولار رسوم عبور طائرات الركاب لاجواء ايران

جهينة نيوز:

أكد المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية أن رسوم عبور طائرات الركاب لاجواء ايران تتراوح بين 1500 الى 2000 دولار.

وأوضح "سياوش اميرمكري" في تصريح لوكالة انباء فارس أن رسوم عبور الطائرات عبر اجواء ايران أغلى من دول الجوار.

وأكد أن وبحسب قرار مجلس الوزراء الايراني فان الطريقة الحسابية لاستخدام اجواء البلاد، يتم فيها احتساب المسافة ووزن الطائرة بالدولار، بحيث كلما زادت المسافة وحجم الطائرة تزيد التكلفة.

وبيّن "اميرمكري" أن متوسط عبور الطائرات المدنية لاجواء ايران يبلغ 840 رحلة يوميا. وأن شركات الطيران تدرك أمان هذه الاجواء.