فأر يثير ذعر الصحفيين في البيت الأبيض!

جهينة نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لفأر صغير سقط من سقف البيت الأبيض في الولايات المتحدة.

وذعر المراسلون المتواجدون في قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث سقط الفأر على الحاسب الشخصي لأحد مراسلي شبكة "NBC"، الذي علق على الأمر قائلا: "فأر سقط حرفيًا من السقف وعلى حاسوبي الشخص" وفقا لموقع "ذا هيل".

والتقط مراسل وكالة رويترز في البيت الأبيض، ستيف هولاند، صورا للصحفيين والمراسلين حيث حاول بعضهم الإمساك بالفأر، فيما هرع ذعر آخرون.

وبعد مطاردة المراسلين للفأر هرب من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض، وهو ما اعتبرته شانون بيتيكتس، مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز"، "الأمر الأكثر إثارة في غرفة اجتماعات البيت الأبيض منذ أشهر".

وتعتبر مشكلة القوارض قائمة في البيت الأبيض من ولاية الرئيس الثالث والعشرين للولايات المتحدة، بنجامين هاريسون، والذي تولى قيادة أمريكا ما بين 1889 إلى 1893 م، حيث قالت زوجته، "الفئران سيطرت على المبنى، يجب أن يأتي مكافح القوارض للتخلص منها، لقد أصبحت كثيرة وجريئة"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترارمب على أمر مماثل في عام 2017 بتغريدة على موقع تويتر قائلا، "البيت الأبيض مكب قمامة حقيقي"، وفقا لموقع "يو إس توداي".