مناورات عسكرية سورية روسية إيرانية غربي دير الزور

جهينة نيوز:

بدأ الجيش السوري أمس مناورات عسكرية مشتركة مع قوات روسية وإيرانية غرب دير الزور تشمل تحليق الطائرات وإطلاق الصواريخ. وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".

وقالت الصحيفة إن هذه التطورات تترافق مع مؤشرات ظهرت مؤخرا على قرب الانتهاء من ملف إدلب، وارتفاع سخونة التوتر تدريجيا في مناطق شمال وشمال شرق دير الزور، مع تحريك القوات الأمريكية ومليشيا "قوات سورية الديمقراطية - قسد" أدواتهما هناك والاعتداء على مقرات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في المنطقة.

وأضافت: "تترافق هذه التطورات مع انتفاضات أهلية ضد "قسد" والاحتلال الأمريكي في معظم مناطق سيطرتها، ويطالب المشاركون فيها بطرد مسلحي "قسد" والاحتلال وعودة سيطرة الدولة السورية".

كما نقلت المواقع عن صفحة "المركز الإعلامي بدير الزور" على فيسبوك قوله: "انطلقت مناورات عسكرية للجيش وروسيا وإيران بالريف الغربي لدير الزور... الجيش بدأ مناورات عسكرية بمشاركة قوات روسية بمناطق وجوده غرب الفرات".

وذكرت الصفحة أن "المناورات تشمل تحليق الطائرات وإطلاق الصواريخ في مناطق ستكون محدودة" بريف دير الزور الغربي.