إيران توافق على المشروع الفرنسي لحل الأزمة مع أمريكا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "طهران وافقت على المشروع الفرنسي لحل الأزمة بين واشنطن وطهران"، إذا ما قدمت ضمانات لبلاده، مؤكدا أن "أمريكا أفشلت هذا المشروع".

وخلال كلمة له في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أضاف:"أمريكا ترفع كافة العقوبات عن إيران والجمهورية الإسلامية تبدأ بتصدير النفط وتستلم عوائدها عندها تعود العلاقات طبيعية، ونحن قلنا لفرنسا أننا نوافق على المشروع ولكننا نخالفكم على التفاصيل".

وتابع روحاني: "الأوروبيون قالوا أن الرئيس الأمريكي مستعد للعمل ضمن المشروع الفرنسي لكننا طالبنا بضمانات"، مشددا على أن البيت الأبيض هو من أفشل نجاح المشروع الفرنسي.

وحول اجتماع الأتفاق النووي 5+1 قال الرئيس الإيراني:"عندما نقل 5+1 يعني نعود الى الأتفاق النووي ولكن هناك بلدا يقول أن الطريق الذي سار فيه في الاتفاق النووي كان خاطئا"، مشيرا إلى أن أمريكا تقول في الخفاء أنها تريد رفع العقوبات وفي العلن تقول أنها تريد تشديد العقوبات.