مارك يتعهد بـ"خوض معركة" لمحاربة محاولة أمريكا تفكيك "فيسبوك"

جهينة نيوز:

تعهد الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربرغ، "بخوض معركة" لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك "فيسبوك"، وذلك حسب تقرير بناء على تسجيل صوتي تم تسريبه.

ونشر موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيرغ" تسريبات لتصريحات زوكربرغ خلال اجتماع لموظفي "فيسبوك" في تموز، حين قال إنه سيتحدى هذه الجهود، مكررا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتطرق زوكربرغ على وجه التحديد إلى خطة السيناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديمقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وقال في هذا السياق "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية".

وأضاف أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار.

وتابع "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها".

كما تطرق زوكربرغ إلى العملة الرقمية المخطط لها على "فيسبوك" (لييرا)، قائلا إنه لا يزال متفائلا بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

من جهة أخرى، أكد أن "فيسبوك" تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق "تيك توك" لوسائل التواصل الاجتماعي السريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وقال "لدينا منتج يسمى (لاسو)، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك".

وتابع رئيس شركة "فيسبوك" "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيك توك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".

المصدر: أ ف ب