بيونغ يانغ تطلق صاروخين عشية استئناف الحوار مع واشنطن

جهينة نيوز:

أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخين بالستيين وصل أحدهما إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ عن استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صاروخين مجهولين من وونسان باتجاه بحر الشرق... جيشنا يراقب الوضع لرصد ما إذا كانت ستحصل عمليات إطلاق إضافية وهو في حالة التأهّب".

وفي طوكيو أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار.

من جهته قال آبي للصحافيين إن "إطلاق الصواريخ البالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن نحتجّ عليه بشدة وندينه".

وهذه التجربة الصاروخية تعتبر الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا وتبيّن أنها اختبارات لصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية غداة إعلان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوى أنّ بلاده وافقت على عقد محادثات مع واشنطن على مستوى فرق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال تشوي سون هوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الجانبين سيجريان "اتصالا أوليا" في 4 تشرين الاول ومفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي.

وفي واشنطن أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أنّ المحادثات ستجرى "خلال الأسبوع المقبل".