قرارات نقل مفاجئة لرؤساء أقسام في "مالية دمشق"!

جهينة نيوز:

قرارات نقل مفاجئة لرؤساء أقسام في مديرية مالية دمشق صدرت مؤخراً عن وزارة المالية من دون علم الهيئة العامة للضرائب والرسوم، المفترض أن تبدي رأيها في مشروع كهذا، ولكن القرارات صدرت ولم تحمل سوى توقيع وزير المالية، ليقتصر دور الهيئة بعد ذلك فقط على تسجيلها في الديوان ومنحها أرقاماً وتواريخ.

وشملت القرارات المذكورة على تكليف كل من غيث عبود برئاسة قسم الاستعلام الضريبي في «مالية دمشق» بعد أن كان رئيساً لدائرة الإنفاق الاستهلاكي، وتكليف حسان حواصلي برئاسة قسم الدخل المقطوع بدلاً من زيدون حامد، ويحيى علولو رئيساً لوحدة كبار المكلفين بدلاً من عازر دحدل الذي أصبح رئيساً لقسم متوسطي مكلفي الدخل بديلاً عن نبيل طوير.

وحسب مدير مسؤول في مالية دمشق أن هذه التنقلات أحدثت خرقاً في آلية اختيار الأشخاص لإدارة المفاصل المهمة في مديريات المالية بشكل عام، ولاسيما في مديرية مالية دمشق الأكبر والأوسع نشاطاً وتحصيلاً على مستوى المديريات في المحافظات، وهذا الخرق -حسب المصادر- أحبطت أحلام بعض الساعين إلى تسلم هذه المناصب ممن ليست لديهم الجدارة والكفاءة لإدارتها، ومن يدقق في القرارات الصادرة يجد أنها استندت إلى القوانين الناظمة والأنظمة النافذة لإجراء التنقلات الإدارية في الجهات العامة.

وللمرة الأولى في تاريخ مديرية مالية دمشق تصدر قرارات تنقلات إدارية بسرية تامة لكونها تتعلق بمناصب عمل حساسة لا يمكن تقليدها لأي شخص ليست لديه الخبرة في إدارة الملفات الضريبية وتالياً تحقيق نسبة إنجاز جيدة في العمل، وهو ما يعكس وجهة نظر إدارة مديرية مالية دمشق التي ترى أن هذه التنقلات عادية وطبيعية, ومن المفترض أن تجري بين الفينة والأخرى بعد تقييم شامل لعمل الأشخاص الذين يتولون إدارة بعض المفاصل المهمة على مستوى العمل الضريبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية تؤثر في خطط الإدارة في تقويم العمل وإنجاحه عبر اختيار الأشخاص المؤهلين ومن ذوي الخبرة الإدارية والضريبية، ومن جهة أخرى لا يمكن النظر إلى نقل رئيس قسم لقسم آخر على أنه مسألة سلبية، وهو ليس انتقاصاً من خبراتهم أو دليلاً على وجود شبهات تشوب عملهم، بل على العكس تماماً، هناك رؤساء أقسام ناجحون في إدارة أقسامهم وتتم الاستفادة من خبراتهم في تطوير عمل بعض الأقسام الأخرى.

ويمكن اعتبار القرارات المذكورة إجراء يسجل لوزارة المالية منعاً لتدخل أي أطراف خارجية في اختيار المفاصل المهمة.