300 مليون ليرة أقرضها زراعي طرطوس

جهينة نيوز:

أوضح المهندس قصي عبد اللطيف مدير فرع المصرف الزراعي بطرطوس أنه تم تفعيل العمل بجدول الاحتياج المعمول به سواء لغايات قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأمد، ومؤخراً تم إضافة غايات جديدة الى جدول الاحتياج ضمن القروض المتوسطة لإنشاء بيوت بلاستيكية بمعدل ألفي ليرة على المتر المربع وفق التراخيص الصادرة عن مديرية الزراعة.

واضاف أنه تم العمل والمنح بشكل متتابع ضمن فترات زمنية حيث تم منح قروض متوسطة لشراء الأبقار والأغنام وتمويل آبار واستبدال مجموعات مائية وإنشاء بيوت بلاستيكة وغيرها.بالإضافة إلى قروض طويلة الأجل لبناء مداجن واستصلاح وتشجير وشراء جرارات وتجهيز معاصر زيتون.

وبين أن قيمة القروض الممنوحة منذ بداية العام وحتى الآن بلغت حوالي ثلاثمئة مليون ليرة، وقام المصرف بصرف قيم حبوب للمزارعين بلغت أكثر من /250/ مليون ليرة وصرف مبلغ /96/ مليون ليرة للمزارعين المتضررين عن طريق صندوق دعم الجفاف والكوارث الطبيعية كما تم رفع معدلات قيمة القروض كي تتناسب مع الأسعار الرائجة، علماً أن فوائد هذه القروض الممنوحة بسيطة ومتناقصة، منوهاً أن الإعفاءات التي صدرت مؤخراً وفق القانون 46 شملت مئات المتعاملين مع المصرف الزراعي وبلغ إجمالي الإعفاءات من جميع الفوائد العقدية وغرامات التأخير أكثر من ستين مليون ليرة.