مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم على حقل العمر النفطي المحتل

جهينة نيوز:

قتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة الاحتلال الامريكي و ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” في دير الزور بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وانفجرت العبوة الناسفة صباح اليوم الثلاثاء بعد مرور رتل تابع لميلشيا قسد التي تتبع للاحتلال الامريكي على طريق حقل العمر النفطي، في وقت كانت تمر فيه حافلة نقل الموظفين العاملين في الحقل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع حقل العمر في محافظة دير الزور، حيث توجد قرية الباغوز التي كانت آخر معقل لتنظيم “داعش” في الساحل الشرقي لنهر الفرات بسوريا، و جرى سابقاً نهب نفطه عبر داعش الى تركيا و يجري حالياً نهب النفط من قبل ميليشيا الاحتلال الامريكي قسد و تهريبه الى تركيا.