توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 2 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص:

مولود ٢/ ١٠: انت من النوع القوي الصامت الذي يضع قدماه على الأرض ويعرف اين يذهب ينتظر حتى يصل لهدنة، الثبات والتصميم من طبعه، عنادك قوي، تتكلم عن خططك، مزاجك مسالم يصعب اغضابك، تصبح متطرف عندما تغضب، سنة فيها حلول وسط، شراكة ناجحة، للبعض توازن في علاقات جديدة تحسن على صعيد المال، حصول على تغيير. ومساعدة، للعازب علاقة، انسحاب من مشاركة، انتبه من المضللين، الحظ حليف الجميع

الحمل: نهار جيد، تعوض خسارة، نهار غني باللقاءات والاتصالات والسفريات، تستقبل زوار، تودع زوار، تفتح مواضيع مهمة، لا تتكاسل حتى لو اضطررت للعمل اكثر، نوعية الوقت جيدة في الحركة بركة، اليوم لصالحك في قضايا قانونية، نشيط بمجال السفر

الثور: تصحح أخطاء وتكون عند حسن الظن وتتحالف مع جهة مفيدة لك شرط الا تأخذ موقف متشدد، لا تسمح للضغوطات ان تؤثر عليك بشكل سلبي، نهارك يحمل لك امور مالية واترك باب الحوار مفتوح حتى تصل لنتيجة لا تخجل من طلب مساعدة، كن جريء وانتبه لصحتك وابتعد عن المشاكل

الجوزاء: حاول ان تكون عنصر إيجابي في المجتمع، لا تكن عنيدا، نادرا ما تفعل شيئا دون اهتمامك بالنتائج، اعمل ما بوسعك لتحافظ على التوازن مع الشركاء، دلل نفسك حتى تتماشى مع ظروف الحياة

السرطان: تملك قوة وطاقة، تتراجع وتتقوقع داخل نفسك وتتذمر من العمل، نظم وقتك وكن منضبطا، لان نهارك يتطلب تعاون اكثر مع الاخرين، تتفهم وتطلب اي موضوع، انتبه لصحتك وخذ قسطا من الراحة، تراكم اعمال وعمل كثير

الاسد: نشيط وسلوكك يعكس موجة جديدة من الثقة، تبدي رأيك وتسمع اي حقيقة، تقوم بالتنويع وتجد وقتا حتى تستمتع مع اصدقاء يقدرون افكارك، الحظ معك وتستعيد عزيمتك حتى تأخذ خطوة جديدة، للبعض اخبار من الاولاد، يوم محظوظ وتمارس هواية تحبها، يوم معنوي ومادي

العذراء: مشغول بأمور بيتية وترغب بالأمان العائلي، تتفاجأ بعطل منزلي او مشكلة طارئة على صعيد عائلة، قوي قلبك ولا تتهرب من المسؤولية العائلية، حاول دعم الأهل والأحبة وتتعاطف معهم، انت شخص لا تخاف اي شيء لا تعمل اي عملية فيها تصليحات واعطال، هم عائلي قد يدخل حياتك.

الميزان: تطل بحركة او نشاط، اليوم يحمل لك مفاجأة او خبر تتوصل لحسم امر عالق، تدور احداث نهار بسرعة، نهار سريع وداعم للعمل باختراع ما، فكرة جديدة وعلى الغالب لا مبالي على صعيد الحياة العاطفية، بالعموم جيران اخوة اخوات وحركة وسفريات قصيرة عنوان نهارك

العقرب: بما ان خيالك واسع ستجد خطط منوعة لتحسين الامور المالية، استرداد دين او عقد عمل، نهارك لطيف وتلمس تجاوب وهذا يشجعك، تلمس تجاوب من الاحبة، تتاثر عميقا، كن حذرا على مصداقيتك، احتمال هدية في طريقها لك، لديك فرصة للتعديل على ميزانيتك

القوس: القمر ببرجك، يعطيك قدرات ويسطع نجمك وسط مناسبات مهمة وتزداد قوة الاقناع، تتمتع بطاقة عالية وتستعيد نشاطك، الامور واضحة وسهلة، تشعر بالسعادة وتقبل على نهار بتفاؤل ونهم، تبدأ صفحة جديدة، تعالج ما يزعجك

الجدي: اذا وجدت نفسك في وضع صعب حاول التطلع الى السبب احتمال من عرقلة او تاجيل، بسبب جو من اللوم والعتاب، لا تتسرع الجو هادئ، نهار مناسب حتى ترفه عن نفسك، دقق في معالجة قضاياك بنفسك، انتبه لصحتك

الدلو: نهار جيد لتشارك بقوة وتتوصل لحل مرضي، الحظ يرافقك وتدعم خطواتك، وتجد حفاوة من الاخرين وتفتح قنوات تواصل، يوم جيد تخوض تجربة جديدة، يوم مناسبب للرفقة لا تبقى لوحدك ستتعرف لوجه جديد، عزائم ودعوات

الحوت: حاول ان تحافظ على رصانتك، انت لطيف وتوحي بالثقة لذا لا تنظر للوراء اكثر من الامام، ابتسم لا داعي للتوتر حتى تتفادى اي توتر معاكس، تحقق نجاح وتدعم مصالحك العملية وتحافظ على سمعتك الطيبة، انتبه لعملك، نزلة اسواق او تعامل مع طبيب