مفاجأت تكشفها صحيفة... السعودية خسرت مركبات عسكرية لم تسدد قيمتها

الثلاثاء, 1 تشرين الأول 2019 الساعة 22:32 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

مفاجأت تكشفها صحيفة... السعودية خسرت مركبات عسكرية لم تسدد قيمتها

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية أن المركبات المدرعة التي سيطر عليها اليمنيون و عرضها الاعلام اليمني تعد جوهرة أسطول مركبات القوات العسكرية الكندية.

و كشفت الصحيفة الكندية الكندية: المركبات المدرعة لم تدفع الرياض قيمتها حتى الان‎.

و في تعليقها على المشاهد التي عرضها الاعلام الحربي في اليمن قالت الصحيفة الكندية ان المركبات الكندية وقعت بسهولة في يد القوات البرية للجيش اليمني .

و كان الجيش اليمني و اللجان الشعبية قد اقتحموا مواقع للقوات السعودية و قوى العدوان في منطقة نجران السعودية تحت مسمى عملية نصر من الله و سيطروا على ثلاث الوية و فصيل سعودي و قدر عدد الاسرى خلال العملية بأكثر من 2000 اسير و ما يزيد عن 500 قتيل و مئات المركبات و المدرعات و الاسلحة التي غنمها الجيش اليمني.


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