السيسي يترأس اجتماعا سياسيا أمنيا لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر

الثلاثاء, 1 تشرين الأول 2019 الساعة 20:37 | سياسة, عربي

السيسي يترأس اجتماعا سياسيا أمنيا لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر

جهينة نيوز:

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الحكومة المصرية، بينهم رئيس مجلس ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر، حيث وجه السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار.

وشدد السيسي على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تماما حجم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك على الصعيد الجنائي إلى جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرارها حتى القضاء عليها، كما وجه السيسي بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها.

RT


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