سورية والهند توقعان مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات

جهينة نيوز:

وقعت سورية والهند مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات في دمشق وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في قطاع التكنولوجيا وتقانة المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الهندي نائب وزير الشؤون الخارجية الهندي “تي إس تريمورتي” وعن الجانب السوري الدكتور رياض عباس سفير الجمهورية العربية السورية في الهند.

وأكد عباس على أهمية توقيع هذه المذكرة وإعادة افتتاح هذا المركز وخاصةً بعد عودة الامن والاستقرار إلى ربوع سورية بفضل تضحيات وصمود شعبها وجيشها.

يشار إلى أن مركز التميز السوري الهندي كان قد افتتح في نهاية عام 2010 بهدف توفير أحدث البرمجيات والأدوات اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال تقانة المعلومات وباشر بالتدريب في شباط 2011 ثم توقف بعد ذلك بسبب الحرب الارهابية الظالمة التي فرضت على سورية.

يذكر أن فكرة إطلاق هذا المشروع أتت خلال الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى الهند عام 2008 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة الاتصالات والتقانة والحكومة الهندية ممثلة بوزارة الخارجية بهدف تأسيس مركز تدريب متطور لتقانة المعلومات في دمشق.