مشاهد شيقة من العرض العسكري للجيش الصيني بمناسبة اليوم الوطني

جهينة نيوز

تحيي الصين اليوم الذكرى السبعين لعيدها الوطني في وقت تسعى فيه لترسيخ مبادئ القانون الدولي والعدل وتعزيز السلام العالمي والالتزام بمبادى الأمم المتحدة ورفض محاولات الهيمنة وتحقيق تغيرات جذرية في أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتعزيز التنمية المشتركة واحترام وتدعيم التنوع الحضاري.

و نشرت وكالة شينخوا الصينية مشاهد من الاحتفال المركزي بمناسبة مرور 70 عاماً على الاستقلال و اختارت جهينة نيوز هذه المشاهد لكم.

و كان الجيش الصيني قدم عرض عسكري مهيب حضرت فيه جميع صنوف الاسلحة و مئات الصواريخ الباليستية و النووية.