عائلة تتخلى عن وسائل الحياة الحديثة لتعيش في الغابة

جهينة نيوز:

تركت أسرة بريطانية من خمسة أفراد حياة المدنية الحديثة، وانتقلت للعيش في الغابات دون كهرباء.

وتخلت عائلة تيزارد عن وسائل الراحة، مثل الحمام الداخلي والغسالة، للعيش في تنكرز ببل في مدينة سومرست.

وتقول كريستي إنها اتخذت هذه الخطوة بسبب "أزمة منتصف العمر" ولم تكن هي وزوجها نك أكثر سعادة مما هما عليه الآن.

وشعرت عائلة تيزارد بالتعب من إدارة مشروعين تجاريين، وانتقلت من ديفون إلى تنكرز ببل، وهو مجتمع مكتفٍ ذاتياً في جنوب سومرست، ويتجنب سكانه استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت كيرستي في مقابلة مع بي بي سي: "أدرنا أعمالنا التجارية الخاصة لبضع سنوات، كان لنا خمسة أطفال وحياة محمومة للغاية، كنت أعاني مما يمكن أن نسميه أزمة منتصف العمر".

ولا يزال سكان هذا المجتمع البالغ عددهم 14 شخصاً يستخدمون الأساليب القديمة في الحراثة، بمحرك بخاري من ثلاثينيات القرن الماضي، ويبيعون عصير تفاح محلي للمحلات التجارية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية