بالصور.. طفل يشارك بنثر التراب على قبر والده المقتول

جهينة نيوز:

نشرت أم منهارة صورًا لطفلها (18 شهرًا)، وهو يساعد أقرباءه في دفن والده الذي تعرّض للطعن، ما أودى بحياته.

وفي التفاصيل، شوهد كاتير باشو وهو يحمل مجرفة وينثر التراب على تابوت والده لويس.

ويُذكر أنّ لويس، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، قُتل بالقرب من منزله في شيفيلد في انكلترا، واتُهم شخصان بقتله حتّى الآن.

وصرّحت أوليفيا كيلي، والدة كارتر، أنّها نشرت هذه الصور المأسوية لتسلّط الضوء على الخطر التي قد يسبّبه استعمال السلاح.

وأضافت: "كارتر يتّجه كل يوم إلى الباب الأمامي للمنزل بحثًا عن والده، ثمّ يقف عند النافذة ويصرخ له. فكيف سأشرح له ما حدث وأنّه لن يرى والده بعد الآن"؟

وتجدر الإشارة إلى أنّ لويس هو الضحيّة العاشرة في شيفيلد خلال الـ16 شهراً التي مضت، وفقًا لموقع "دايلي ستار".