في نهاية رحلتها إلى استراليا.. كندا حنا تشكر مهرجان شام السينمائي

جهينة نيوز:

شاركت الممثلة السورية كندا حنا في مهرجان "شام السينمائي للأفلام السورية في استراليا عن فيلمها مع دريد لحام "دمشق..حلب"

وأطلت كندا على جمهورها في انستغرام بعد انتهاء رحلتها وكتبت

خلصت رحلتنا على استراليا وراجعين اليوم وحاملة بقلبي ذكريات كتير حلوة من البلد الجميل استراليا والجالية السورية وكل الشباب والصبايا لي كانوا عم يشتغلوا بالمهرجان بترفعوا الراس".

وأضافت:

"شكرا على كلشي شكرا على المحبة شكرا على كل لحظة وانشالله بكون مهرجان شام خطوة حلوة نقدر ننشر فيها أفلامنا وثقافتنا للعالم".

يذكر أن مهرجان شام السينمائي مهرجان يعرض الافلام السورية في دول العالم بمبادرة من الشاب صافي عيش المقيم في استراليا ويشارك إلى جانب فيلم دمشق حلب فيلمي الاعتراف و" عزف منفرد" وهي من انتاج المؤسسة العامة للسينما