الكشف عن أسباب وفاة نجم أراب ايدل الشاب محمد الخامس زغدي

جهينة نيوز:

أكّد الفنان محمد محبوب، المقرّب من عائلة الفنان الراحل محمد الخامس زغدي، الذي وُجد جثّة أمام باب منزله فجر أمس الاثنين، أنّ كاميرا مراقبة تابعة لأحد المنازل المجاورة لمنزل الفقيد، وثّقت حادثة وفاته، نافياً ما تردّد عبر منصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأقاويل تفيد بأنّه عُثر عليه مقتولاً.

وكشف محبوب في اتصال مع موقع "النهار أونلاين" الجزائري، أنّ الراحل نسي مفتاح منزله وتسلّق الجدار ومن ثمّ عمود الكهرباء لدخول المنزل عقب عودته من صلاة الفجر، غير أنه سقط في فناء المنزل وتوفي متأثراً بإصابة على مستوى الرأس.

يذكر أن زغدي يبلغ من العمر 26 عاما وشارك في موسم اراب ايدول الثاني عام 2013 كما شارك في برنامج محمد عبدو ونجم العرب قال عنه عبده حينها: "هذا نجم جاهز لخوض الغمار الفني"،