هند صبري.. ارتدت بدلة زجها في مهرجان الجونة فما السبب؟

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن استعانتها بملابس زوجها في ختام "مهرجان الجونة السينمائي" في دورته الثالثة التي انتهت فعالياتها منذ أيام قليلة، والتي ظهرت فيها مرتدية بدلة رجالية.

وقالت صبري، في لقاء لها ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "ليس من الضروري ارتداء فستان. لا بدّ من التنوّع والتجربة مثلما أحب أن أفعل ذلك، وقد استعنت بملابس زوجي لحضور الحفل".

يذكر أن هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نورا تحلم" الذي عرض في "مهرجان الجونة السينمائي".

وكان آخر أعمال هند صبري فيلم "الفيل الأزرق 2" والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث تخطت إيراداته حالياً 100 مليون جنيه.