ورد الخال.. يا مالكا قلبي إلى جانب عباس النوري

جهينة نيوز:

ترددت في الاوساط الصحفية اليوم انضمام الفنانة ورد الخال إلى اسرة مسلسل يا مالكا قلبي

ورد الخال ستلعب دور البطولة النسائية إلى جانب الفنان السوري عباس النوري بعمل درامي سوري من انتاج شركة جولدن لاين للانتاج الفني

واعلنت الخبر شركة جولدن لاين على صفحتها في فيسبوك حيث نشرت صورة لورد من كواليس ارشيف مسلسل" خاتون" وعلقت عليها" ورد الخال من كواليس ارشيف خاتون ومعنا بعمل جديد ان شاء الله"

وكان من المقرر أن تلعب نادين الراسي دور البطولة ولكن في الساعات الاخيرة لإعلان بدء التصوير تم الاتفاق مع ورد الخال لتقوم بها لظروف لم يعلن عنها

يا مالكا قلبي مسلسل سوري من كتابة عثمان جحى وإخراج علي علي ومن انتاج شركة جولدن لاين للانتاج الفني يتألف من عشر حلقات تدور أحداثه حول طبيب يواجه مشاكل مع زوجته وهو من بطولة عباس النوري وجيني اسبر وباقة من النجوم السوريين إضافة لورد الخال

يذكر ان ورد ستلعب دور بطولة ثان في مسلسل" عشيق أمي" أمام الفنان السوري خالد القيش الذي سيقوم بدور البطولة المطلقة لاول مرة في تاريخه الفني