بعد قرار منعها من الغناء في السعودية.. إليسا تغرد بزيارتها لها

جهينة نيوز:

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها عبر تويتر خبر زيارتها إلى السعودية حيث التقت بكل من الأمير الوليد بن طلال والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي.

وغردت إليسا قائلة: " شكرا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي للترحيب الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر. لقد كان من دواعي سروري اللقاء بكما، للتخطيط والتنسيق كالمعتاد.

يذكر انه سبق وشن تركي آل شيخ مسؤول هيئة الترفيه في السعودية حملة ضد إليسا لمنعها من الغناء فيها وقد اثار الامر رواد تويتر الذين تضامنوا مع إليسا واطلقوا هاشتاغا تحت عنوان" كلنا إليسا" وهاشتاغا اخر بعنوان" إليسا نحن سندك"