بالفيديو : انهيار مروع لجسر معلق فوق قوارب في تايوان

جهينة نيوز

انهار جسر معلق شاهق الارتفاع أعلى خليج تايوان اليوم الثلاثاء ليسقط فوق قوارب كانت تبحر أسفله وتواصل الجهات المعنية عمليات البحث عن ضحايا محتملين بمشاركة مروحية عسكرية وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية من بينهم غواصون.

وذكرت وكالة الاطفاء الوطنية أن هناك نحو ستة أشخاص محاصرون في أحد القوارب، كما كان هناك خمسة أشخاص على الجسر وقت انهياره.

ونقل عشرة أشخاص إلى مستشفيات لتلقي العلاج ستة منهم يعانون من إصابات خطيرة

وانهار الجسر في قرية نانفانغاو، وهي قرية تشتهر بصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ، بعد ساعات من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة التي تقع فيها القرية.

ولم يذكر مسؤولو الاغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت الجسر، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن السبب المحتمل للانهيار.