الخارجية الكازاخية: التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات استانا حول سورية

جهينة نيوز

اعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردى أن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات استانا حول الازمة في سورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

وقال تلاوبردى في تصريحات صحفية اليوم نقلها موقع روسيا اليوم ان "خطط عقد الاجتماع قائمة.. ونحن من جانبنا مستعدون له.. وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده" مشيرا الى أن /صيغة أستانا/ لحل الازمة في سورية تحافظ على أهميتها.

وكانت الدول الضامنة لعملية استانا /روسيا وايران وتركيا/ اعلنت في البيان الختامى للجولة الثالثة عشرة من محادثات استانا التى جرت في الاول والثاني من اب الماضي في نور سلطان ان الجولة المقبلة من المحادثات ستكون في شهر تشرين الاول.

وبدأت اجتماعات استانا منذ مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشى الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الارهابية فيها حتى دحرها نهائيا.