العثور على جثة في عجلات طائرة مغربية

جهينة نيوز

أعلنت الخطوط الملكية المغربية العثور على جثة رجل ينحدر من أصول أفريقية، في مخزن عجلات إحدى طائراتها لدى هبوطها في مطار الدار البيضاء آتية من كوناكري.

ووفقا لبيان الشركة تسلل الرجل إلى مخزن العجلات بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مطار العاصمة الغينية.

وتم العثور على جثة الرجل فور هبوط الطائرة في مطار محمد الخامس، فجر الاثنين، لتقوم السلطات بفتح تحقيق في الحادث.

ومع وصول الطائرة لارتفاع 10 آلاف متر تصل درجة الحرارة الخارجية بين 50 و55 درجة مئوية تحت الصفر وينعدم الأوكسجين.

وفي ظل عدم تزويد مخزن العجلات بوسائل التدفئة والأوكسجين، لا يكون صالحا لتواجد أي كائن حي.