بكين تعرض صاروخا عابرا للقارات هو الأبعد مدى في العالم

جهينة نيوز

أظهرت بكين للجمهور خلال عرض عسكري اليوم الثلاثاء أحدث صاروخ بالستي عابر للقارات "DF (دونغ فنغ)-41"، يعد الأبعد مدى من نوعه في العالم.

وشرعت الصين في تصميم هذا الصاروخ العامل بالوقود الصلب والمكون من ثلاث وحدات، في الثمانينات من القرن الماضي وبدأت بإجراء اختباراته عام 2012.

وحسب مصادر مختلفة فإن هذا الصاروخ يصل مداه الأقصى إلى حوالي 14000 كيلومتر، وبإمكانه حمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية، بما فيها النووية، ما يجعل اعتراضه أكثر صعوبة.

ويبلغ طول الصاروخ 21 مترا، وقطره ما بين 220 و250 سنتيمترا، ويمكن إطلاقه من منصة أرضية ثابتة ومنصة متنقلة مركبة على عربة سكك حديد، كما يمكن إطلاقه من مواقع تحت أرضية، وتتراوح دقة الإصابة ما بين 100 و500 متر.

كما عرض في بكين اليوم للمرة الأولى أحدث صاروخ مجنح استراتيجي فرط صوتي من نوع "CJ-100"، ذكر الإعلام الصيني أنه يمكن استخدامه لتدمير الأهداف قوية التحصين والمخابئ تحت الأرضية.

وأقامت الصين اليوم الثلاثاء أكبر عرض عسكري في تاريخها بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، شارك فيه حوالي 15 ألف جندي، و580 آلة عسكرية، و160 طائرة ومروحية.