تبرئة ميسى ووالده من تهمة غسيل الاموال والتهرب الضريبى

جهينة نيوز

قضت المحكمة المركزية فى العاصمة الاسبانية مدريد ببراءة الارجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسبانى لكرة القدم من تهمة التهرب الضريبى وغسل الاموال المتعلقة بموسسته الخاصة.

وذكرت صحيفة /ماركا/ الاسبانية اليوم أن المحكمة رفضت الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق فى موسسة /ميسى/ ضد اللاعب ووالده وشقيقه بسبب "نقص الادلة واستناد الدعوة على معلومات من مقالات فى الصحف الاخبارية

فقط" وأمرت باغلاق القضية لانها رات ان لا ضرورة لاستمرارها لانتفاء أي شبهة لعمل اجرامي.

ويدور الحديث حول فيديريكو ريتورى الموظف السابق في موسسة /ليو ميسى/ الذي عمل فيها خلال الفترة من عام 2012 ولغاية عام 2015 وأدلى بشهادة ضد اللاعب ووالده وأفاد بأن قسما من المبالغ المالية لايرد ذكره في الحسابات ويتم تحويله الى شركات وهمية فى دول أخرى.

وأنشئت موسسة /ليو ميسى/ في العام 2007 رغبة من قائد /البرسا والتانغو/ في خلق فرص جديدة لتحقيق أحلام الاطفال في جميع أنحاء العالم وهي موسسة غير ربحية.