اتفاق تعاون في مجالات الصناعة والدفاع بين فنزويلا وكوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده و كوريا الشمالية اتفقتا على التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والدفاع والزراعة.

وقال مادورو في إحاطة إعلامية في كاراكاس "أبلغني رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية (ديوسدادو كابيلو) للتو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية في جميع المجالات: التكنولوجيا، الصناعة، التعاون العسكري، صناعة الأغذية والزراعة".

وأضاف مادورو: "أن (نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز) ووزير الخارجية خورخي أرياسا، وكذلك ممثل بلاده لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا وديوسدادو كابيلو، قاموا بزيارة تاريخية إلى جمهورية كوريا الشمالية". وأشار إلى أن "هذه أول زيارة رفيعة المستوى على الإطلاق لجمهورية كوريا الشمالية".

يذكر أن وفد فنزويلي رفيع المستوى قام بزيارات رسمية لكلا من كوريا الشمالية وفيتنام.