زيدان يستبعد 6 لاعبين من مواجهة كلوب بروج

جهينة نيوز:

استبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني نجمي الفريق غاريث بيل وخاميس رودريغيز، من قائمة الفريق لمواجهة كلوب بروج اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأرجع زيدان استبعاد الثنائي الملكي إلى جانب كل من: أودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، لوجهة نظر فنية.

كما غاب عن القائمة كل من: ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة.

وعاد للقائمة الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعدما تعافيا من إصابتهما مؤخرا، ومتوقع مشاركتهما في المباراة.

يُذكر أن ريال مدريد، قد تلقى الخسارة في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ومارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور.