بالفيديو – ماذا قالت عارضة البيكيني التي دفع لها سعد الحريري 16 مليون دولار ..؟

جهينة نيوز:

نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز فيديو ترويجي لشركة اف اتش ام التي اختفى موقعها على الانترنيت تظهر خلاله العارضة كانديس فان دير مروي التي دفع لها سعد الحريري مبلغ 16 مليون دولار و اشترى لها سيارتين و هاتفين احدهم دولي مقابل ليلة حميمة في منتجع بلانتيشن كلوب في جزيرة سيشيل.

و تظهر الفتاة الجنوب افريقية تروج لملابس داخلية خلال جلسة تصوير على احد السواحل.

و يذكر ان سعد الحريري خلال وجوده على تلك الجزيرة بصحبة العارضة الجنوب افريقية قال انه لن يعود الى لبنان الا عبر مطار دمشق الدولي بعد سقوط سورية.