بالفيديو – ماذا قالت عارضة البيكيني التي دفع لها سعد الحريري 16 مليون دولار ..؟

الثلاثاء, 1 تشرين الأول 2019 الساعة 01:01 | مجتمع, أخبار المجتمع

جهينة نيوز:

نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز فيديو ترويجي لشركة اف اتش ام التي اختفى موقعها على الانترنيت تظهر خلاله العارضة كانديس فان دير مروي التي دفع لها سعد الحريري مبلغ 16 مليون دولار و اشترى لها سيارتين و هاتفين احدهم دولي مقابل ليلة حميمة في منتجع بلانتيشن كلوب في جزيرة سيشيل.

و تظهر الفتاة الجنوب افريقية تروج لملابس داخلية خلال جلسة تصوير على احد السواحل.

و يذكر ان سعد الحريري خلال وجوده على تلك الجزيرة بصحبة العارضة الجنوب افريقية قال انه لن يعود الى لبنان الا عبر مطار دمشق الدولي بعد سقوط سورية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا