من هي العارضة التي دفع لها سعد الحريري 16 مليون دولار مقابل ليلة حميمة - صور

جهينة نيوز:

لم تصدق السلطات في جنوب افريقيا أن رجل مثل سعد الحريري يهدي فتاة صغيرة مبلغ 16 مليون دولار ففتح تحقيق مع الفتاة التي اعلنت عن المبلغ بانه هدية لا تخضع للضرائب بينما السلطات تطالبها بالضريبة و كانت فضيحة سعد الحريري التي نشرتها الـ نيويورك تايمز, فمن هي عارضة الملابس الداخلية التي دفع لها الحريري مبلغ 16 مليون دولار مقابل ليلة حميمة ..؟

بحسب صحيفة نيويورك تايمز رفض الحريري التعليق على فتح القضية التي تطاله في جنوب افريقيا و لم تتمكن من الحصول على تصريح من محامي العارضة الجنوب افريقيا (الصور ادناه) و لكن و بحسب وثائق المحكمة و بحسب افادة خطية للعارضة كانديس فان دير مروي فقد تم تجنيدها للذهاب الى منتزه يتردد عليه اغنى اغنياء العالم في جزر سيشيل يدعى بلانتيشن كلوب و قضت فيه اربعة ايام , و ذكرت ان سيارتها الأودي تعرضت لحادث و كسرت شاشة هاتفها فأخبرت اصدقائها بذلك فاتصل بها تاجر سيارات و سجل بإسمها سيارتين احداهما طراز اودي ار 8 سبايدر و الاخرى طراز لاندر روفر ايفوك و هاتفين خلويين احدهما به خدمة التجوال الدولي و بلغت قيمة السيارتين 250 الف دولار و قال محاموها كانوا هدايا من رجل اعمال في الشرق الاوسط.

و عندما سأل المحققون عن مبلغ الـ 15 مليون دولار التي تم تحويله الى حسابها قال مسؤول البنك ان المرسل (سعد الحريري) و المستفيد صديقان و هما موجودان في جزيرة سيشل.

و اشترت كانديس فان دير مروي عقارات بقيمة 10 مليون دولار بما فيها منزل في حي فريسناي الراقي في كيب تاون مع مسبح و اطلالة على المحيط و اقرضت 2.7 مليون دولار لشركة عقارية كان والدها متورط معها و تركت في حسابها 537 الف دولار.

و اعتبرت سلطة الضرائب بان ادعاء العارضة كانديس فان دير مروي بان سعد الحريري اهداها 15 مليون دولار غير معقول ان يتم و خصوصاً انها فتاة صغيرة و هنا تدخل سعد الحريري مرة ثانية و ارسل لها مليون دولار لتغطية نفقاتها القانونية و القضائية.

و اما العارضة كانديس فان دير مروي كان عمرها 20 عاماً و دخلها السنوي لا يتجاوز 5400 دولار و عملت بالترويج للملابس الداخلية و البيكيني و مشروبات الطاقة و بحسب ما ذكرت في لقاء ترويجي فهي تحب الاستماع الى سيلين ديون و جاك جونسون و تحب ركوب المروحية مع والدها.

و يذكر ان صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن قيام رئيس الحكومة اللبنانية الحالي سعد رفيق الحريري بدفع مبلغ 16 مليون دولار لعشيقة تعمل كفتاة اعلان بيكيني وملابس داخلية في جنوب افريقيا إسمها كانديس فان دير مروي و دخلها السنوي لا يتجاوز 5400 دولار.

و بحسب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية التي نقلت عن وثائق من محكمة في جنوب افريقيا فإن الحريري كان على علاقة رومانسية مع عارضة بيكيني التقى بها في منتجع فاخر في سيشيل, و قام بتحويل اموال لها منذ العام 2013 قبل ان يصبح رئيس حكومة لبنان دون أن ينتهك قوانين التحويل المالي.

و ذكرت الصحيفة ان الكشف عن قضية جنائية في جنوب افريقيا هذا العام مع العارضة الاصغر سناً يأتي خلال فترة صعبة بالنسبة للسيد سعد الحريري.

و اضافت الصحيفة ان امبرطورية الحريري تراجعت بعد إقفال شركة سعودي اوجيه منذ العام 2017 فيما وسائل اعلامه تكافح لدفع رواتب الموظفين.

و كشفت الصحيفة ان العارضة كانديس فان دير مروي كتبت الى سعد الحريري رسالة قالت لها فيها " اني احبك يا سعد" و ارفقتها ببيانات حسابها المصرفي لتحويل الاموال بقصد شراء عقارات .

و ذكرت الصحيفة ان العلاقة كان من الممكن ان تبقى سراً لولا الاشتباه بتهربها الضريبي و لكنها اصرت ان المبلغ هدية من سعد الحريري لا ضريبة تشمله بكونه هدية, في حين كشفت المراسلات الضريبية بأنه من الصعب التصديق بان مبلغ بهذا الحجم قد تم اهدائه الى فتاة صغيرة.