صحيفة امريكية تكشف عن فضيحة جنسية لـ سعد الحريري في هذه الدولة

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قيام رئيس الحكومة اللبنانية الحالي سعد رفيق الحريري بدفع مبلغ 16 مليون دولار لعشيقة تعمل كفتاة اعلان بيكيني وملابس داخلية في جنوب افريقيا إسمها كانديس فان دير مروي و دخلها السنوي لا يتجاوز 5400 دولار.

و بحسب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية التي نقلت عن وثائق من محكمة في جنوب افريقيا فإن الحريري كان على علاقة رومانسية مع عارضة بيكيني التقى بها في منتجع فاخر في سيشيل, و قام بتحويل اموال لها منذ العام 2013 قبل ان يصبح رئيس حكومة لبنان دون أن ينتهك قوانين التحويل المالي.

و ذكرت الصحيفة ان الكشف عن قضية جنائية في جنوب افريقيا هذا العام مع العارضة الاصغر سناً يأتي خلال فترة صعبة بالنسبة للسيد سعد الحريري.

و اضافت الصحيفة ان امبرطورية الحريري تراجعت بعد إقفال شركة سعودي اوجيه منذ العام 2017 فيما وسائل اعلامه تكافح لدفع رواتب الموظفين.

و كشفت الصحيفة ان العارضة كانديس فان دير مروي كتبت الى سعد الحريري رسالة قالت لها فيها " اني احبك يا سعد" و ارفقتها ببيانات حسابها المصرفي لتحويل الاموال بقصد شراء عقارات .

و ذكرت الصحيفة ان العلاقة كان من الممكن ان تبقى سراً لولا الاشتباه بتهربها الضريبي و لكنها اصرت ان المبلغ هدية من سعد الحريري لا ضريبة تشمله بكونه هدية, في حين كشفت المراسلات الضريبية بأنه من الصعب التصديق بان مبلغ بهذا الحجم قد تم اهدائه الى فتاة صغيرة.