معرض للجامعات الروسية في دمشق و عرض المنح المجانية

جهينة نيوز:

في إطار التعاون العلمي السوري الروسي نظم المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي اليوم معرضاً للتعريف بالجامعات الروسية تحت عنوان “بالمعرفة نتحد..فرص جديدة للتعليم العالي” في قاعة جامعة دمشق للمؤتمرات.

ويهدف المعرض الذي يشارك فيه ممثلون من 19 جامعة روسية حكومية إلى التعريف بنظام التعليم في روسيا والاختصاصات في مؤسساتها التعليمية إضافة إلى عرض المنح المجانية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب الأجانب.

وفي تصريحات للإعلاميين اعتبر الدكتور فاديم زايتشكوف مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت والمشرف على المركز بدمشق أن المعرض فرصة لتعزيز العلاقات العلمية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال تبادل الخبرات وإعداد كوادر بشرية من أجل إعادة الإعمار.

بدوره أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أن الجامعات الروسية المشاركة تدرس نحو 250 اختصاصاً علمياً حديثاً يلبي رغبات الطلاب مشيراً إلى وجود عشرات الاتفاقيات العلمية الموقعة مع الجامعات الروسية والتي يتم وضع برامج تنفيذية زمنية لها سواء في مجال البحث العلمي أو في مجال تبادل الخبرات والأساتذة والطلاب.

أليكسي بوكوف عميد كلية تدريب الطلاب الأجانب في الجامعة الروسية الحكومية للنفط والغاز غوبكين رأى أن المعرض مبادرة مفيدة للطلاب السوريين ومنبر للتحاور بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية في البلدين الصديقين وإيجاد فرص جديدة للتعاون المستقبلي.

يذكر أن الجانب الروسي خصص 500 منحة دراسية سنوياً للطلاب السوريين في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية متضمنة إعفاء من الرسوم الدراسية وراتباً شهرياً وإقامة في السكن الجامعي إضافة إلى سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات لا تدخل ضمن مدة الدراسة.