بيدرسون: احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها

جهينة نيوز:

جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة فيها وأن السوريين هم من سيعدون الدستور.

وأوضح بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية أنه بعد شهر من الآن أي في الثلاثين من الشهر القادم تبدأ لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية عملها في جنيف بتيسير من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ويمكنها أن تستعرض دستور عام 2012 وتعديله أو إعداد دستور جديد.

وقال بيدرسون: إن اتفاق تشكيل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية يجب أن تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مبينا أن ما تتوصل إليه اللجنة سيطرح للموافقة الشعبية ومعتبرا أن هذه العملية من شأنها الإسهام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد بيدرسون على أن دستور سورية ملك لشعبها وحده وأن دور الأمم المتحدة مجرد ميسر لعمل لجنة مناقشة الدستور داعيا مجلس الأمن إلى توحيد الجهود والعمل مع كل الأطراف للمضي قدما بدعم العملية بقيادة وملكية سورية.

وأشار بيدرسون إلى أن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب يهدد مناطق أخرى في سورية مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تسهيل عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى بلدهم.