توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 1 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١/ ١٠: معروف عنك الجاذبية، متمرد بعض الشيء بالحب لا تتنازل، معروف عنك حب الالوان من خلال ثيابك والوانك الجميلة، تحب التفاصيل الفنية الدقيقة وتكره المنافسة، الاشهر القادمة من السنة انت على موعد تعارف مع وجه جديد وجيد على صعيد عاطفي، للبعض طموح الى اقصى الحدود، تستفيد من قوتك البدنية، عروض مالية تعرض عليك، استثمارات جيد وسفر وحظ سعيد

الحمل: نهارك فيه برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، ابتعد عن الذكريات تفتح باستمرار، وكن مثل زهرة اللوتس تتفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي، اشكر الله على حظوظك، احذر من الوعود الفارغة، فواتير واستحقاقات

الثور: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل، اخلد للراحة

الجوزاء: تشعر انك بوطاة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك التي فيها انفعالات، تسريع بالعمل

السرطان: لا تعرف الكلل ولا الملل، الافكار السوداء غير موجودة ودع كل ما يزعجك، نهاراتك على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك وقد يكون لديك حظ او زيارةفيها اولاد ، صوتك مسموع

الأسد: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية والاعطال والتصليحات

العذراء: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك وتضل مقاصدك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، تسمع اخبار جيدة من المحيط، سفرة قصيرة واخبارجيدة لك

الميزان: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، الكواكب تزيد من مصاريفك الغير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة، امور مالية وهدايا ومكاسب

العقرب: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، سيطرة جيدة

القوس: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء اجله، ريح اعصابك القمر بالعقرب يعطيك ضغط ، انتبه لصحتك

الجدي: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء .مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور حفلات ومناسبات، دعوات ونشاطات واصدقاء

الدلو: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، عمل مع الغرباء او نزلة اسواق

الحوت: تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة اليوم تجنب الدخول لمكان مجهول، اتصالات ولقاءات