الجعفري: من يسعى إلى عرقلة عمل لجنة مناقشة الدستور يتحمل مسؤولية أفعاله.

جهينة نيوز:

اكد الدكتور بشار الجعفري ان من يسعى إلى عرقلة عمل لجنة مناقشة الدستور يتحمل مسؤولية أفعاله. مشدداً على أن التوصل إلى مخرجات جادة لعملها يستلزم توقف دول معروفة عن ممارساتها العدوانية وفبركتها الأكاذيب وتدخلها في شؤون سورية.

و قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة مجلس الأمن ان تشكيل لجنة مناقشة الدستور والاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سورية بعيداً عن أي تدخل خارجي نجاح وطني تجاوز المعوقات التي وضعتها الدول المعادية لسورية.

و أكد الدكتور الجعفري ان السوريون وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده دون أي تدخل خارجي أو ممارسات ابتزاز تسعى إلى تحقيقها أطراف وحكومات راهنت على زعزعة أمن سورية واستقرارها مضيفاً ان المبادئ الناظمة لعمل لجنة مناقشة الدستور تؤكد الالتزام الكامل والقوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم فرض شروط مسبقة بشأن عملها وتوصياتها.

و قال مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة نتطلع للعمل مع شركاء وطنيين يلتزمون بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ويتصدون لممارسات دول تحاول فرض إرادتها على حساب القرار الوطني عبر دعم الإرهاب وميليشيا "قسد" الانفصالية مؤكداً أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية.

و اكد الدكتور الجعفري ان سورية ستحرر كل شبر من أراضيها من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي بالتوازي مع العمل على مسار الحل السياسي ..

يتبع