عبد الله عبد الله يعلن فوزه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأفغانية

جهينة نيوز:

أعلن عبد الله عبد الله رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان اليوم فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأول رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عبد الله قوله في مؤتمر صحفي: “ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج لكننا حصلنا على أغلب الأصوات.. لن تجري جولة ثانية”.. معلنا ان فريقه سيشكل الحكومة الجديدة في البلاد.

ويعد عبد الله الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014 من أبرز منافسي الرئيس أشرف غني.

بدوره اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ إعلان عبد الله سابقا لأوانه وقال: “ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزا.. بموجب القانون لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز”.

ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل الـ19 من تشرين الأول القادم.