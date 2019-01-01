بدء ترحيل الأنقاض والأتربة من كراج العباسيين بهدف وضعه في الخدمة كاملا

جهينة نيوز:

بدأت محافظة دمشق ترحيل الأنقاض والأتربة من مركز انطلاق الشمال “كراج العباسيين” بهدف تحسين الخدمات ووضعه في الخدمة بشكل كامل كما كان سابقا.

رئيس ورشة الترحيل في مديرية النظافة فادي هلال بين في تصريح لسانا أن ورشات مديريتي النظافة ودوائر الخدمات تعمل على ترحيل نحو 1200 متر مكعب من الأنقاض والأتربة من الكراج لتتم بعدها عمليات التنظيف والشطف.

بدوره مدير مركز الانطلاق المهندس نبيل مارديني أوضح في تصريح مماثل أن الكراج يضم ثلاث ساحات تعرضت إحداها للتخريب بشكل كبير ما أدى لخروجها من الخدمة جراء اعتداءات الإرهابيين ويتم حاليا العمل على ترحيل الأنقاض والأتربة المتراكمة بالكراج مبينا أن المديريات المعنية في المحافظة ستعمل على تأهيل البنى التحتية من مكاتب متضررة وكهرباء ومياه وشبكة صرف صحي وأرصفة وغيرها.

وأشار مارديني إلى أن الكراج بساحتيه يخدم حاليا مناطق ريف دمشق والمناطق الوسطى والساحلية مبينا أن عدد الآليات الموضوعة في الخدمة بالكراج يصل إلى نحو 2370 آلية مسجلة تضم باصات وميكروباصات وسرافيس إضافة إلى الفانات البالغ عددها أكثر من 120.

وكانت محافظة دمشق وضعت في بداية شهر أيار الماضي كراج البولمان في منطقة القابون بالخدمة بعد تأهيلها أرضا في منطقة حرستا بمساحة من 8 إلى 10 دونمات وجهزتها بجميع الخدمات والبنى التحتية.