جونسون متهم بالتحرش بصحفية.... وهذا رده؟

جهينة نيوز:

وجهت اتهامات عديدة إلى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بملامسة صحفية بصورة غير ملائمة والتحرش الجنسي بها، لكنه رد ردا قاطعا.

ونفى جونسون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن يكون لمس بشكل غير لائق صحفية قبل 20 عاما، وقال: "الشعب يهتم أكثر بأن يسمع خططي للخدمات لا ما كنت أفعله قبل 20 عاما.

​وتتهم الصحفية في "صنداي تايمز"، شارلوت إدواردز، أن جونسون لمس فخذها بطريقة غير لائقة، خلال مأدبة غداء في عام 1999، عندما كان رئيس تحرير مجلة "ذا سبيكتاتور".

وقال رئيس الوزراء البريطاني عند سؤاله، عن ملامسة فخذ الصحفية بطريقة غير لائقة: "لا، أنا فقط أقول ما فعلته، ولا أنوي التحدث كثيرا في هذا الأمر".

وتابع: "أعتقد أن ما يريد الشعب أن يسمعه، هو ما نقوم به من أجلهم ومن أجل البلد والاستثمار، وتوحيد البلد على قلب واحد".