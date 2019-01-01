إطلالة هند صبري تثير نشطاء تويتر وما علاقة هاني رمزي

جهينة نيوز:

ارتدت هند صبري في حفل ختام مهرجان الجونة بدلة رسمية سوداء لاقت اعجابا وتفاعلا واسعا وأثناء وقوفها على السجادة الحمراء التقطت الكاميرات لها لقطة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وفور نشر الصورة تندر النشطاء بإبداعاتهم فكتبوا لها ممازحين بعد أن ضموا لصورتها صورة من صور لهاني رمزي بدوره في فيلم" غبي منو وفيه" وعلقوا" عفوا هند فقد فعلها قبلك سلطان"

هاني رمزي بعد انتشار الصورة شاركها على حسابه في تويتر وكتب" نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر: مبروك على الجايزة وتستحقي أكتر من كدة لأنك ممثلة عبقرية"

يذكر أن هند صبري حصدت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الثالثة عن فيلمها التونسي “حلم نورا