حجز احتياطي على أموال الشركة المنتجة لـ" دقيقة صمت" والسبب؟

جهينة نيوز:

بقرار صادر من وزارة المالية تم الحجز احتياطيا على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من من “شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وأموال مالكها “.

وبحسب مواقع صحفية فإن القرار رقم /916/ الصادر بتاريخ 3 أيلول 2019، يشمل قائمة الحجز على أموال الشركة، وكل من أموال صاحبها وزوجته إن وجدت، بتهمة التصدير تهريباً، وليس الاستيراد تهريباً”.

وكانت وزارة الإعلام قد اتهمت الشركة المنتجة بتهريب المسلسل من سورية وعرضه على قنوات عربية حيث قالت وزارة الاعلام في بيان لها إن “هذا الأمر يُعتبر سرقةً واحتيالاً وخرقاً للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي”، دون أن تسمي الوزارة حينها الشركة باسمها.

وجاء في نص القرار، أن “الحجز الاحتياطي على الأموال جاء ضماناً لحقوق لخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم (185/2019) في مديرية مكافحة التهريب، لمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة قيمتها نحو 55 مليون ليرة سورية، يترتب عليها غرامات نحو 219 مليون ليرة”.

ويعتبر مسلسل" دقيقة صمت من أكثر المسلسلات متابعة عربيا يضاف إلى أن شركة “إيبلا” أنتجت عدة مسلسلات شهيرة، منها “قلم حمرة”، و”أوركيديا” و”صدى الروح” وغيرها من المسلسلات والأفلام