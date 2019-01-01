حلب.. اختتام فعاليات يوم السياحة العالمي

جهينة نيوز:

اختتمت فعاليات يوم السياحة العالمي في محافظة حلب بحفل فني أحياه الفنانين شهد وعبود برمدا على مدرج قلعة حلب قدما خلاله مجموعة من القدود والموشحات التي غناها ولحنها كبار مطربي وموشحي حلب بحضور الآلاف من أبناء حلب..

الجدير بالذكر أن فعاليات يوم السياحة العالمي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي وتخللها إطلاق مشروع تأهيل وترميم مبنى الخدمات الفنية كفندق وخانات تراثية وماراثون رياضي في محيط قلعة حلب وحفلات فنية أحياها الفنانين شادي جميل ومصطفى هلال بالإضافة للعديد من النشاطات الثقافية وتكريم لأصحاب المبادرات والمنشآت السياحية في المحافظة.