مقتل مشترك أراب آيدول في ظروف غامضة

جهينة نيوز:

أعلن موقع "النهار أونلاين" الجزائري مقتل الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، اليوم الاثنين، في ولاية الوادي سوف.

ووفق مراسل الموقع الجزائري، فإنّه تم اكتشاف جثة زغدي البالغ من العمر 26 سنة، أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، على عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مرور.

وشارك زغدي في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول" الذي عرض عام 2013، ثم شارك في العام 2015 ببرنامج "محمد عبده وفنان العرب"، وقال عنه عبده حينها: "هذا نجم جاهز لخوض مسيرته الفنية"، كما لقي استحسان أصالة التي كانت إحدى أعضاء لجنة البرنامج التحكيمية، ولطالما ردّدت على الهواء أنها "أحبّته من أول نظرة".

ونعت الفنان فلّة الجزائرية الفنان الشاب وكتبت عبر حسابها في "انستغرام": "الله أكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم