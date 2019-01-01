ندوة تكريمية للفنانة سميرة توفيق عن مسيرتها الفنية

جهينة نيوز:

أقام مساء أمس المركز الثقافي في أبو رمانة ندوة تكريمية لمسيرة فنية امتدت لعشرات السنين للفنانة سميرة توفيق رافقهها معرض أرشيفي ومحاضرة عن مسيرتها الفنية إضافة إلى أمسية غنائية

وتضمن المعرض الأرشيفي للفنانة توفيق اسطوانات غنائية قديمة وأشرطة كاسيت لأجمل ألبوماتها التي نالت شهرة كبيرة إضافة إلى ملصقات لأهم أفلامها وصوراً نادرة جداً بالأبيض والأسود دون مونتاج من عدة أفلام لها.

صاحب المكتبة الذهبية في الغناء والموسيقا والتمثيل والمنظم للمعرض الباحث محمد المصري عرض خلال المعرض جزء بسيط من الأرشيف الكبير الذي يمتلكه للفنانة توفيق ويتجاوز عمره ستين عاماً

كما تضمن برنامج الحفل بقيادة الموسيقي وضاح رجب باشا مجموعة أغان للفنانة توفيق والتي جاءت بصوت المغنية صبا الجمال منها “اسمر يا حلو و يا هلا بالضيف و ع العين موليتين وغيرها التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء.

يذكر أن الفنانة توفيق هي المطربة العربية الوحيدة التي أخذت مسار الغناء البدوي وأبدعت واستمرت فيه فجاء الحفل استذكاراً لأغانيها التي كانت لها نكهة خاصة تتميز بالجملة البسيطة واللحن الجميل واحبها الجمهور وما زال يرددها إلى الآن