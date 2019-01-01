جريمة قتل لطفل في بلودان دافعها الجنس.. والمجرم بيد العدالة

جهينة نيوز:

بعد ورود معلومات عن وجود جثة طفل مرمية في شارع أبو زاد في محلة بلودان توجهت دورية مشتركة من مركزي شرطة بلودان والزبداني لموقع الحادث لبدء البحث والتحري

وبحضور الطبيب الشرعي شوهد طفل يبلغ من العمر أحد عشر عاما تبين للطبيب أنه مات خنقا بفعل فاعل

وبالبحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو( نوري- ك) حيث أظهرت التحريات تواجده مع الطفل لاكثر من مرة

وخلال وقت قصير ألقي القبض عليه والتحقيق معه في مركز شرطة بلودان معترفا بجريمته مبررا اياها بممانعة الطفل له في محاولة للاعتداء جنسيا عليه وعندما هدده الطفل بإخبار أهله قام بقتله خوفا من الفضيحة ثم قام بحفر حفرة لإخفاء الجثة ودفنها ولكنه لم يستطع فانتظر حتى حلول الليل، ثم نقل جثته إلى شارع ابو زاد ورماها بجانب الطريق

أودع القاتل السجن حتى يتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاؤه