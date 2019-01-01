فتاة تتنكّر بشكل شجيرة لالتقاط صورة مثاليّة لشقيقتها

الإثنين, 30 أيلول 2019 الساعة 13:59 | منوعات, منوعات

فتاة تتنكّر بشكل شجيرة لالتقاط صورة مثاليّة لشقيقتها

جهينة نيوز:

أرادت تيريز ميركل التقاط الصورة المثاليّة لشقيقتها أثناء طلب حبيبها يدها للزواج، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.

وأخذت الشابّة المهمّة على محمل الجدّ، فتنكّرت بشكل شجيرة ووقفت إلى جانب الحبيبين، منتظرةً اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة.

وتظهر العروس في الصورة، التي التُقطت في الظلام، متفاجئةً وواضعةً يديها على وجهها عندما طُرح عليها السؤال.

ولاقت الصورة، التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقةً بتفسيرٍ عما قامت به تيريز، إعجاب آلاف الأشخاص، كما أنّ نشرها أُعيد بشكلٍ خيالي.

وأكّد الكثير من المعجبين أنّهم سيقومون بالشيء نفسه لأحبّائهم، فعلّق أحدهم كاتبًا: "هيا بنا ندوّن بعض الملاحظات بما قامت به".

وكتبت امرأة لشقيقتها: "من الأفضل أن تقومي بذلك إذا وجدت رجلاً في يومٍ من الأيّام


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