الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا غربي البلاد

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "بتروتشاينا" الصينية العملاقة، اليوم الاثنين، اكتشاف حقل نفطي ضخم في حوض أوردوس شمال غربي البلاد بحجم احتياطات يفوق المليار طن.

وذكرت شركة "بتروتشاينا" التابعة لاتحاد شركات النفط والغاز الوطني الصيني "سي إن بي سي" على موقعها الرسمي أن الحقل تم اكتشافه في منطقة شينغ يانغ بمقاطعة قانسو. ويبلغ حجم الاحتياطات المؤكدة 358 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاحتياطات المحتملة 693 مليون طن.

ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج النفط في هذا الحقل في العام الحالي إلى نحو 640 ألف طن، في حين سيبلغ في المستقبل القريب إلى 3 مليون طن.

وكانت الشركة أعلنت اكتشاف حقل للغاز الصخري في حوض سيتشوان للنفط والغاز، حيث تم اكتشاف احتياطات جيولوجية للغاز الصخري في منطقتي تشانغ ينغ ووي يوان بحجم 740.9 مليار متر مكعب. وتخطط الشركة لإنتاج الغاز الصخري في العام الحالي بمعدل 7.7 مليار متر مكعب.