محروقات حلب تطمئن: مازوت التدفئة متوافر وكميات جديدة خلال الفترة القادمة

جهينة نيوز:

بيّن سائد البيك مدير محروقات حلب أن عمليات توزيع مازوت التدفئة في المدينة تجري بالشكل المطلوب كما يخطط لها، علماً أن توزيع المادة على المواطنين بدأ من منتصف شهر آب الفائت، حيث كانت الأولوية لأسر الشهداء والجرحى، وفي بداية شهر أيلول الحالي تمت المباشرة بالتوزيع على بقية الفئات بواقع 100 ليتر لكل أسرة بموجب البطاقة الذكية، علماً أنه في حال عدم رغبة المواطن في شرائها كاملة يمكن تعبئة الكمية التي يرغب فيها حسب وضعه المادي.

وعن الكميات الموزعة في أحياء المدينة، أكد البيك لصحيفة تشرين أنه تم توزيع 3 ملايين ليتر حتى الآن، حيث توزع يومياً كميات تتراوح بين 260-300 ألف ليتر، والعملية مستمرة لحين تأمين المادة لجميع الأسر، مشيراً إلى أن احتياج المدينة يبلغ 420 ألف بطاقة ذكية.

وطمأن المواطنين بعدم القلق من نقص المادة خلال فصل الشتاء، بتأكيده العمل على توفير المادة وتقديمها للمواطن من دون حصول أي إشكالات، لافتاً إلى توريد كميات جديدة إلى المدينة خلال الفترة القادمة بما يضمن تأمين حاجات سكان المدينة كاملة ضمن الإمكانات المتاحة، ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إذ يفرض آثاره السلبية على توفير المشتقات النفطية عموماً.

وبيّن مدير محروقات حلب، أن عمليات التوزيع تجري بالطريقة التي تضمن حصول المواطن على مستحقاته من دون أي إشكالات قدر الإمكان، وذلك من خلال إشراف عدة جهات على التوزيع، مشيراً إلى وجود مراقبة صارمة على الصهاريج المخصصة للتوزيع، إذا تتم معايرتها بدقة من قبل مديرية حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على كامل مستحقاته.

لكن برغم إجراءات محروقات حلب المشددة لإيصال المادة إلى المواطنين، لم ينفِ البيك قيام بعض الموزعين بمخالفات للحصول على أرباح إضافية، وهنا يطالب المواطن بالحذر وأن يكون «صاحياً» عند تقديم الكمية المخصصة له، بحيث لا يتم إنقاص الكمية له بطريقة ما، مع المبادرة إلى تقديم الشكوى باسم المخالف من أجل معالجتها بسرعة وإنصافه ومعاقبة المخالفين، فالمواطن شريك أساسي في ضمان نجاح عمليات توزيع مادة المازوت وإيصالها إلى الأسر المستحقة بلا أي تجاوزات ومنع استغلال المواطن.