أبراج الاثنين 30 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣٠/ ٩: متعدد المواهب نشيط، مجتهد حكيم، صاحب حظ، لا يؤمن بالصداقة المجردة الا فيما ندر، مسؤول تنظيمي رقيق حساس منفتح يحب العائلة يميل للهو والتسلية، سنة فرح ومحبة، تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، النجاح هو الحليف الاكبر، للبعض ميراث وللبعض نقل عقار حسب وضعه، للبعض فرصة ارتباط

الحمل: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف لجانبك ويوصلك للانفراج، تعزيز شراكة مالية عاطفية

الثور: انتبه من تأثيرات القمر ببرج العقرب قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، احذر من التاجيل والعرقلة والتخريب

الجوزاء: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور، يضيق الوقت بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، حاول ان تستريح من فترة لفترة لان العمل كثير وتنقل وتراكم اعمال

السرطان: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، يوم مناسب لتقضي وقتا سعيدا مع الاحبة وتنفرج اساريرك، وتعيش وقتا مع الاطفال

الاسد: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، اعطال وتصليحات وتصليح سيارة، تعزيز شيء يخص العائلة

العذراء: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، نشاط بالحركة والتواصل والاخوة والاخوات

الميزان: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي، لا تتردد عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جميل لتظهر صدق نواياك، انت اكبر المستفيدين اليوم.، امور مالية تشغل بالك

العقرب: القمر ببرجك، انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، لديك شيء يتعلق بحسم بعض القضايا او تغير شيء بشكلك

القوس: أنت بموضع المتلقي، لا تحسم شان خاص بك ولا تقرر امر مصيري، يوم فارغ من الطاقة، مخيب للامال، لا بد من التعب، لا تعير اهمية للمشاريع وحاول الا تقحم نفسك بمشاريع جديدة، فراغ بالطاقة وخيبة امل ونميمة

الجدي: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن الخواطر بينك وبين الشريك، دعوة جيدة ومعارف جديدة تستفيد في مجال العمل، تركز على اتصالاتك، وجوه جديدة او قديمة تلتقي فيها، حركة دعوا

الدلو: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل تعاملك مع الغرباء يعلي لهجتك كن منتبه منهم

الحوت: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات واتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، او تفكر بسفر